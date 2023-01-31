КСП Челябинской области будет контролировать бюджет Миасса

Собрание депутатов Миасского городского округа и Контрольно-счетная палата Челябинской области заключили соглашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля за средствами муниципального бюджета на региональный уровень.
Собрание депутатов Миасского городского округа и Контрольно-счетная палата Челябинской области заключили соглашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля за средствами муниципального бюджета на региональный уровень.
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