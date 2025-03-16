Почему постоянное нытье мешает развитию России

Санкт-Петербург в марте Стоит только появиться хорошей новости про что-то позитивное в России, как тут же в комментариях появляются возмущинки, которые начинают это событие обильно поливать коричневой субстанцией.
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