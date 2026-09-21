Концерты, фестивали и ярмарки: как прошёл День города в Алматы

В Алматы завершилось двухдневное празднование Дня города. 19 и 20 сентября концерты, фестивали, выставки, спортивные и творческие мероприятия прошли на основных городских площадках и во всех восьми районах, передает inAlmaty.
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