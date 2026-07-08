Скидки на вторичные квартиры в России сократились до 5,2%: прогноз до 2027 года

Средний размер скидки на вторичное жилье в России продолжает сокращаться. Как сообщила исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Юлия Бочарникова, в мае 2026 года дисконт составил 5,2% против 6,5% в июле 2025 года.
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