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Сын Яковлевой о болезненном удалении тату: «Мастер скальпелем вырезал кожу»

Сын Яковлевой о болезненном удалении тату: «Мастер скальпелем вырезал кожу»

Денис Шальных стал героем второго сезона шоу «Что я наделала» на канале «Пятница!» Сын Елены Яковлевой рассказал, на какие радикальные меры пошел, чтобы избавиться от татуировок.

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