Экс-глава SEC: Morgan Stanley попал «под прицел» властей из-за продвижения спотовых биткоин-ETF

Бывший глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джон Рид Старк предупредил, что финансовый конгломерат Morgan Stanley может столкнуться с проверками со стороны американских регуляторов из-за решения продвигать спотовые биткоин-ETF среди своих клиентов.