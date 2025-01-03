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Царьград

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Воздушные тревоги охватывают Украину: данные на 5 октября 2023 года

Воздушные тревоги охватывают Украину: данные на 5 октября 2023 года

В Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях Украины объявлена воздушная тревога. Согласно данным украинского минцифры, удары по инфраструктуре начались 10 октября 2022 года.

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