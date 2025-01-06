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За что вы, девочки, мигрантов любите?

За что вы, девочки, мигрантов любите?

Браки с «ближними иностранцами» бывают и по любви, но по расчету — чаще Екатерина Галкина  Фото: Андрей Парменов/ТАСС   В России появляются браки, заключенные местными жительницами с мигрантами.

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Комментарии
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Андрей Лосев
Больше всего мигрантов, наверное в Штатах. И у них за фиктивными браками следят очень внимательно, проверяющих почему-то хватает. Нашим правоохранителям надо делом заниматься а не только с мигрантов деньги трясти.
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15 час.
ВераВерная
Нужны соответствующие законы. А раз сложилась такая ситуация, то и принимать их надо в срочном порядке. Наши же думские дьяки пока раскачаются, пока десять чтений не проведут...да и первоочередная задача для них - а что я с этого буду иметь.
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15 час.
Silver Kont
Выявление фиктивных браков не очень затратно- просто два раза в неделю отсылается селфи &quot;безумно влюблёных&quot; ослоёбов и &quot;чернильниц&quot;  в антураже квартиры совместного проживания в 21:00 по местному времени в соответствующие органы с данными фото- время и местоположения съёмки....
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1 час.

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