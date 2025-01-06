За что вы, девочки, мигрантов любите?

Андрей Лосев Больше всего мигрантов, наверное в Штатах. И у них за фиктивными браками следят очень внимательно, проверяющих почему-то хватает. Нашим правоохранителям надо делом заниматься а не только с мигрантов деньги трясти.

ВераВерная Нужны соответствующие законы. А раз сложилась такая ситуация, то и принимать их надо в срочном порядке. Наши же думские дьяки пока раскачаются, пока десять чтений не проведут...да и первоочередная задача для них - а что я с этого буду иметь.