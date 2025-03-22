На 86-м году жизни скончалась Лариса Ивановна Голубкина

«Я сама всю жизнь сомневаюсь: а я вообще артистка или не артистка? Не так-то просто мне было преодолеть вот этот вот комплекс, который в меня в детстве вбили: мол, подумаешь, ничего особенного в тебе нет.
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