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На 86-м году жизни скончалась Лариса Ивановна Голубкина

«Я сама всю жизнь сомневаюсь: а я вообще артистка или не артистка? Не так-то просто мне было преодолеть вот этот вот комплекс, который в меня в детстве вбили: мол, подумаешь, ничего особенного в тебе нет.

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