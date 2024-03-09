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Жестоко наказать русских: Макрон потребовал реванша за историческое унижение

Жестоко наказать русских: Макрон потребовал реванша за историческое унижение

2 дня назад 37K прочитали К июню 1941 года вермахт был почти на треть укомплектован чешским вооружением.

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Комментарии
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Горыныч
Очень хреново, когда такие петухи становятся &quot;главами&quot; государств. В принципе неплохих государств.
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