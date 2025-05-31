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Десятая ракетка мира пожаловался на агрессивное поведение болельщика на «Ролан Гаррос»

Десятая ракетка мира пожаловался на агрессивное поведение болельщика на «Ролан Гаррос»

Десятая ракетка мира, датский теннисист Хольгер Руне пожаловался на агрессивное поведение одного из болельщиков во время матча третьего круга «Ролан Гаррос» против француза Кентена Алиса.

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