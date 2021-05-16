Взорвали "Сцену": масштабный конкурс хореографии прогремел в Уссурийске

Взорвали "Сцену": масштабный конкурс хореографии прогремел в Уссурийске

15 мая зал Дома офицеров российской армии Уссурийска собрал любителей ритмичной хореографии. В четвертый раз ежегодный конкурс "Сцена" объединил на одной площадке сильнейшие студии по современным танцам.

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