Бразильская армия получила первый «истребитель танков» Centauro II На днях бразильская армия получила первую бронемашину Centauro II 8х8, которая классифицируется как «истребитель танков».
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Бразильская армия получила первый «истребитель танков» Centauro II На днях бразильская армия получила первую бронемашину Centauro II 8х8, которая классифицируется как «истребитель танков».
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