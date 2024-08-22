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Бразильская армия получила первый «истребитель танков» Centauro II

Бразильская армия получила первый «истребитель танков» Centauro II На днях бразильская армия получила первую бронемашину Centauro II 8х8, которая классифицируется как «истребитель танков».

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