Новый трейлер не раскрыл дату выхода Kingdom Come: Deliverance 2, зато показал геймплей К...

Новый трейлер не раскрыл дату выхода Kingdom Come: Deliverance 2, зато показал геймплейКак и было обещано, в рамках церемонии открытия фестиваля Summer Game Fest 2024 состоялась премьера нового трейлера средневекового ролевого экшена Kingdom Come: Deliverance 2 от чешской Warhorse Studios.