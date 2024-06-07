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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новый трейлер не раскрыл дату выхода Kingdom Come: Deliverance 2, зато показал геймплей К...

Новый трейлер не раскрыл дату выхода Kingdom Come: Deliverance 2, зато показал геймплей К...

Новый трейлер не раскрыл дату выхода Kingdom Come: Deliverance 2, зато показал геймплейКак и было обещано, в рамках церемонии открытия фестиваля Summer Game Fest 2024 состоялась премьера нового трейлера средневекового ролевого экшена Kingdom Come: Deliverance 2 от чешской Warhorse Studios.

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