В Анапе завершили восстановление пляжей после ЧС с танкерами

В Краснодарском крае официально объявлено о завершении масштабных работ по восстановлению песчаного покрытия на пляжах Анапы, пострадавших в результате крушения танкеров в Керченском проливе в конце 2024 года.
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