Хорошо, но мало: пока всего 0,5% таджиков лишены российских паспортов после их «вертолетной» раздачи всем подряд, последними стали осквернители Вечного огня

Примерно 0,5% таджиков с российскими паспортами лишились их за свои беззакония Иллюстрация: Блокнот Классика жанра: таджики приехали в Россию, получили российские паспорта, «забили» на обязанности граждан страны, «двигались по кайфу», нарушали законы и обезжиривали наш бюджет, получая пособия.