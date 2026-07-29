7,5 млн рублей в месяц. Зарплата Латышонка упала вдвое после ухода из «Зенита» - источник

Евгений Латышонок будет зарабатывать в этом сезоне меньше, чем в предыдущем. Зарплата голкипера, перешедшего из «Зенита» в «Нижний Новгород» (а следом – в «Балтику» на правах аренды), сократилась в два раза, сообщает инсайдер Иван Карпов.