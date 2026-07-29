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Спорт Уик-Энд

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7,5 млн рублей в месяц. Зарплата Латышонка упала вдвое после ухода из «Зенита» - источник

7,5 млн рублей в месяц. Зарплата Латышонка упала вдвое после ухода из «Зенита» - источник

Евгений Латышонок будет зарабатывать в этом сезоне меньше, чем в предыдущем. Зарплата голкипера, перешедшего из «Зенита» в «Нижний Новгород» (а следом – в «Балтику» на правах аренды), сократилась в два раза, сообщает инсайдер Иван Карпов.

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