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МОСИНФОРМ

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Бассейн под открытым небом появился на улице Бориса Пастернака

Бассейн под открытым небом появился на улице Бориса Пастернака

В Новомосковском административном округе начал работать новый бассейн под открытым небом. Он стал 14-й площадкой для купания, открытой в рамках фестивальных площадок «Московские сезоны», которые работают по проекту «Лето в Москве».

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