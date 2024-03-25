В Steam можно бесплатно забрать красочную песочницу с открытым миром, крафтом и строительством от ветеранов BlizzardВ Steam состоялся релиз бесплатной ММО-песочницы Palia, похожей на смесь Stardew Valley, Animal Crossing и Legend of Zelda.
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