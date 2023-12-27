РБК: в России поручили запретить продавать просроченные и украденные лекарства

Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития поручили разработать проект постановления правительства, запрещающий реализацию нелегальных и просроченных лекарств на основании информации в системе маркировки.
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