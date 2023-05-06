Слово и дело

9 397 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Собколова
    Задолбали уже этой пугачевой.Алена Кравец раск...
  • Геннадий Загуменов
    непонятно , кто с кем воюет ? раньше понятно . белые и красные , потом русские и фашисты . а сейчас кто с кем ? на СВ...Эта ситуация отзы...
  • Nana Абраменко
    неблагодарная хабалкаНи слова, ни венк...

Доктор Мясников перечислил способы быстро заснуть

Доктор Мясников перечислил способы быстро заснуть

Таблетки мелатонина являются хорошим средством для быстрого засыпания. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи «О самом главном».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх