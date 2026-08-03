У Зюганова свои причуды, а у мэрии Орла – свои

Если вы читаете эти строки, значит… Значит державный лидер КПРФ Геннадий Зюганов, скорее всего, уже выехал из столицы и стремительно приближается к границе с Орловской областью, где его традиционно встретят местные однопартийцы.
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