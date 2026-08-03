Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

133 подписчика

У Зюганова свои причуды, а у мэрии Орла – свои

У Зюганова свои причуды, а у мэрии Орла – свои

Если вы читаете эти строки, значит… Значит державный лидер КПРФ Геннадий Зюганов, скорее всего, уже выехал из столицы и стремительно приближается к границе с Орловской областью, где его традиционно встретят местные однопартийцы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии