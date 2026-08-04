Региональные управления ФАС выдали предупреждения АЗС в четырех регионах из-за завышенных цен на топливо

Предупреждения региональных управлений ФАС Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в Красноярском крае, Брянской, Нижегородской и Херсонской областях выдали предупреждения местным автозаправочным станциям из-за завышения цен на топливо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии