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Региональные управления ФАС выдали предупреждения АЗС в четырех регионах из-за завышенных цен на топливо

Предупреждения региональных управлений ФАС Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в Красноярском крае, Брянской, Нижегородской и Херсонской областях выдали предупреждения местным автозаправочным станциям из-за завышения цен на топливо.

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