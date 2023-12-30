Бедный и средний класс тормозят шествие энергоперехода – Bloomberg

На экологическом поприще стало больше пропаганды и слов, чем дела. Энергопереход, тем более резкий, оказался слишком опасным для экономик мира, и его вытеснили из практической области в сферу риторики, поскольку так все же безопаснее для настоящего устойчивого развития.
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