Поезда продолжают курсировать до Керчи — схема продлена до 26 октября.Действующий порядок движения поездов крымского направления продлевается ещё на неделю — до 26 октября включительно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым