Борис Вишневский А что там, из Центра, говорят, с глубоким прискорбием сообщают, что звание иностранного агента присвоили Борису Вишневскому? Давно пора.
Прощаемся еще с одним иностранным агентом
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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6 час.
Юрий Золотарев
Будь они все ПРОКЛЯТЫ до скончания ИХ века! Людишки с гигантским самомнением и атрофировавшейся СОВЕСТЬЮ!
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4 час.
Степан Жуковский
Боря , а что случилось ????? Неужели тётя соня опять послала тебя на ринок за бычками , а ты приволок рибу камбалу ??? Боря , ты стал похожий на того поца соломона , который промышлял на малой Арнаутской ...😆😆😆
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1 час.
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