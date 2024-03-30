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  • Степан Жуковский
    Боря , а что случилось ????? Неужели тётя соня опять послала тебя на ринок за бычками , а ты приволок рибу камбалу ??...Прощаемся еще с о...
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Прощаемся еще с одним иностранным агентом

Прощаемся еще с одним иностранным агентом

Борис Вишневский А что там, из Центра, говорят, с глубоким прискорбием сообщают, что звание иностранного агента присвоили Борису Вишневскому? Давно пора.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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6 час.
Юрий Золотарев
Будь они все ПРОКЛЯТЫ до скончания ИХ века! Людишки с гигантским самомнением и атрофировавшейся СОВЕСТЬЮ!
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4 час.
Степан Жуковский
Боря , а что случилось ????? Неужели тётя соня опять послала тебя на ринок за бычками , а ты приволок рибу камбалу ??? Боря , ты стал похожий на того поца соломона , который промышлял на малой Арнаутской ...😆😆😆
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1 час.

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