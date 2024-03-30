Прощаемся еще с одним иностранным агентом

Будь они все ПРОКЛЯТЫ до скончания ИХ века! Людишки с гигантским самомнением и атрофировавшейся СОВЕСТЬЮ!

Степан Жуковский

Боря , а что случилось ????? Неужели тётя соня опять послала тебя на ринок за бычками , а ты приволок рибу камбалу ??? Боря , ты стал похожий на того поца соломона , который промышлял на малой Арнаутской ...😆😆😆