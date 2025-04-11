Сергунина: горожане составят рейтинг культурных площадок Москвы

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Участники проекта "Активный гражданин" определят самые популярные подведомственные городу музеи, концертные и выставочные залы, галереи и усадьбы , сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
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