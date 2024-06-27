Лидер Аргентины оказался небезнадежным врагом России

Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press Текст: Дмитрий Бавырин Визит президента Аргентины Хавьера Милея в Германию в очередной раз доказал, что с таким союзником Запад наплачется, а Украина вообще считает Аргентину союзником по недомыслию.