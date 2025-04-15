С 1 сентября ограничения на снятие наличных будут действовать

С 1 сентября не будут вводиться массовые ограничения на снятие наличных. Они коснутся только тех, кто вызывает подозрение из-за подозрительных операций, как сообщил агентству «Прайм» Эльман Мехтиев, основатель сервиса проверки кредитных историй «Кредчек».
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