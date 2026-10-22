Американский самолет-разведчик почти пять часов летал около границ Калининградской области.Согласно данным сервисов мониторинга авиарейсов, Bombardier ARTEMIS II около 8:51 мск совершил вылет с авиабазы «Михаил Когэлничану» в Румынии и взял курс в сторону российского анклава.
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