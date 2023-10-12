5 привычек бедных людей, от которых стоит избавитьсяНекоторые действия или поступки человек делает неосознанно: например, на «автомате» или для выгоды.
5 привычек бедных людей, от которых стоит избавиться
Комментарии
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С
Сергей
всегда был убеждён, что психолог - профессия никчемная и для окружающих - особо вредная, как всякие экстрасенсы , маги , колдуны и прочий шлак, это убеждение только растёт с годами, словесные онанисты - пытаются желаемое выдать за действительное, подчас за хорошее вознаграждение.. расстрелять нахер
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