5 привычек бедных людей, от которых стоит избавиться

С

Сергей

всегда был убеждён, что психолог - профессия никчемная и для окружающих - особо вредная, как всякие экстрасенсы , маги , колдуны и прочий шлак, это убеждение только растёт с годами, словесные онанисты - пытаются желаемое выдать за действительное, подчас за хорошее вознаграждение.. расстрелять нахер