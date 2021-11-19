Веретенников о Дзюбе и Кержакове, побивших его рекорды: «Ни зависти, ни злости – только радость. Артему желаю забивать как можно больше»

Тренер «Рубина» Олег Веретенников в интервью Sports.ru рассказал о реакции на то, что экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков и нападающий петербуржцев Артем Дзюба били его рекорды.

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