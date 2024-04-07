AI-токены набирают обороты в криптоландшафте

Биткоин недавно столкнулся с трудностями, удерживая свою позицию выше отметки в 67 000 долларов, что побудило участников рынка искать альтернативные инвестиционные возможности, с особым интересом к альткоинам, использующим технологию искусственного интеллекта.
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