Разведка США заявила о воде вместо топлива в боевых ракетах Китая, — Bloomberg Ирэн ОрлонскаяРаспространенная коррупция в военных кругах Китая привела к серьезному ослаблению боеспособности Китайской Народной Республики, особенно в ее стратегическом секторе, в соответствии с отчетом американского разведывательного агентства, данные которого были опубликованы Bloomberg.
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