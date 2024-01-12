Разведка США заявила о воде вместо топлива в боевых ракетах Китая, — Bloomberg Ирэн ОрлонскаяРаспространенная коррупция в военных кругах Китая привела к серьезному ослаблению боеспособности Китайской Народной Республики, особенно в ее стратегическом секторе, в соответствии с отчетом американского разведывательного агентства, данные которого были опубликованы Bloomberg.