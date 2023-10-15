Путин: ВС РФ улучшают положение на всей линии соприкосновения

Президент Российской Федерации Владимир Путин в воскресенье, 15 октября, выступил с заявлением о том, что Вооруженные силы (ВС) государства улучшают свое положение практически на всей протяженности линии соприкосновения в зоне проведения спецоперации.
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