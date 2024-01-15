Прогулка по Кишиневу 1966 года

В соцсети опубликованы новые редкие фото Кишинева, сделанные зимой 1966 года. На них можно увидеть как выглядела молдавская столица после обильных снегопадов почти 60 лет назад, как городские службы чистили дороги, а многочисленные граждане пытались забраться в нужный им автобус на остановке, или прогуливались по укрытым белым снегом улицам и паркам любимого города.