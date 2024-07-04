Специалисты «Лаборатории безопасности» и сотрудники Госавтоинспекции побывали с обучающим занятием в районном лагере дневного пребывания

В лагере дневного пребывания средней общеобразовательной школы № 8 имени А.С. Пушкина города Прохладного побывали автоинспекторы межмуниципального отдела МВД России «Прохладненский» вместе с «Лабораторией безопасности» Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Дворца творчества детей и молодежи при Министерстве просвещения и науки Кабардино-Балкарии.