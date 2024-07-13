Соколиное шоу, средневековая битва и фолк-мотивы. У крепости «Корела» сегодня пройдет исторический фестиваль

Его посвятят разным эпохам жизни крепости Сегодня, 13 июля, у стен старинной крепости «Корела» стартует ежегодный фестиваль, который объединит историю, музыку и творчество, сообщает пресс-служба комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области.