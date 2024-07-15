В «Согласии» назвали самые частые причины травм российских туристов

Специалисты страховой компании «Согласие» проанализировали обращения россиян по полисам страхования выезжающих за рубеж за 2023 и 2024 годы и выяснили, что наиболее часто наши туристы получают травмы от падения у бассейнов, в ванных комнатах отеля и на отделанных мрамором или кафелем лестницах.