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В «Согласии» назвали самые частые причины травм российских туристов

В «Согласии» назвали самые частые причины травм российских туристов

Специалисты страховой компании «Согласие» проанализировали обращения россиян по полисам страхования выезжающих за рубеж за 2023 и 2024 годы и выяснили, что наиболее часто наши туристы получают травмы от падения у бассейнов, в ванных комнатах отеля и на отделанных мрамором или кафелем лестницах.

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