О курсе рубля, его укреплении и перспективах валютного курса

Текущая геополитическая ситуация способствовала укреплению национальной валюты. Эмоциональная реакция в рубле - это следствие первых положительных геополитических новостей, которые и поддерживают курс рубля.
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