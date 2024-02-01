Российский космонавт Горбунов назначен в экипаж миссии Crew-9 на МКС

roscosmos.ru Российский космонавт Александр Горбунов присоединится к экипажу миссии Crew-9 компании SpaceX, которая в августе 2024 года отправится к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.
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