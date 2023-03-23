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Диетолог Панова посоветовала отказаться от перекусов кофе и сухофруктами в офисе

Диетолог Панова посоветовала отказаться от перекусов кофе и сухофруктами в офисе

Полезные на первый взгляд перекусы могут негативно сказаться на здоровье. Об этом предупредила врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Оксана Панова в беседе с «Доктором Питером».

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