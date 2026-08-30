Глав оружейных компаний Британии пугают «волной покушений» после жёстких заявлений России

Британским оборонным гигантам официально порекомендовали готовиться к худшему. По данным Daily Mail, власти страны предупредили руководителей предприятий ВПК, поставляющих оружие Украине, о возможных покушениях со стороны российских спецслужб.
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