Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Эксперт рассказала, как выбрать вкусные мандарины на прилавке магазина

Эксперт рассказала, как выбрать вкусные мандарины на прилавке магазина

При покупке мандаринов стоит обращать внимание на то, чтобы не было вдавленных или размягченных участков, так как это может указывать на наличие заболевания, которое приведет к быстрому загниванию фрукта.

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