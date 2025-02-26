Зеленский занял третье место в рейтинге доверия украинцев

Владимир Зеленский в рейтинге доверия граждан Украины занял третье место после бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и руководителя Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ), заявило 26 февраля украинское издание NV со ссылкой на результаты социологического опроса компании Socis, проведенного в феврале.
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