‼️🇺🇦🔥Массированная атака на Днепропетровск: ракеты бьют одна за другой ▪️В Днепропетровске и пригородах серия прилетов ракет и реактивных дронов, там пожары, атака не прекращается более часа.
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