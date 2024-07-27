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Астрахань и Хорезмская область Узбекистана договорились о сотрудничестве

Астрахань и Хорезмская область Узбекистана договорились о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве подписано между Астраханской областью и Хорезмской областью Узбекистана в сферах малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, промышленности, образования и культуры, 26 июля сообщила пресс-служба правительство региона.

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