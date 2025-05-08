Маунт о дубле «Атлетику» в полуфинале ЛЕ: «Мои первые голы на «Олд Траффорд», я долго ждал этого вечера. Я работал каждый день, стараясь сохранять оптимизм – сегодня это принесло плоды»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Атлетик» в ответном полуфинальном матче (4:1, первая игра – 3:0). Маунт, вышедший на замену во 2-м тайме, сделал дубль.
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