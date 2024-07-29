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Крымское информационное агентство

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В декабре в Крымском театре кукол покажут премьеру «Моцарт и Сальери»

В декабре в Крымском театре кукол покажут премьеру «Моцарт и Сальери»

В Крымском академическом театре кукол прошло заседание художественного совета, на котором творческая группа – режиссёр Дмитрий Смирнов и художник Эдуард Кулиш представили свою концепцию постановки по пьесе А.

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