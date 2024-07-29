В декабре в Крымском театре кукол покажут премьеру «Моцарт и Сальери»

В Крымском академическом театре кукол прошло заседание художественного совета, на котором творческая группа – режиссёр Дмитрий Смирнов и художник Эдуард Кулиш представили свою концепцию постановки по пьесе А.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии