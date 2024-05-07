НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

132 подписчика

У Карло родился сын перед матчем с «Флоридой»: «Горжусь женой. Ускорили процесс настолько, насколько могли. Переворачивали ее, делали все возможное, чтобы достать ребенка»

Защитник «Бостона» забил гол в первой игре серии с «Флоридой» (5:1, 1-0). Он прилетел на матч после того, как его жена Мэйсон родила их второго ребенка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх